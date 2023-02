Dramma Hulk Hogan: “Non sente più le gambe”

(Adnkronos) –

Hulk Hogan ha perso la sensibilità alle gambe. A rivelarlo, come si legge sul DailyMail.com, è il suo amico Kurt Angle secondo il quale il wrestler, in seguito a un intervento chirurgico alla schiena, ha perso la sensibilità nella parte inferiore del corpo e deve usare un bastone per camminare.

Angle, 54 anni, leggenda della WWE (World Wrestling Entertainment), ha rivelato la malattia del suo amico di lunga data nel suo podcast la scorsa settimana. Ha detto che Hogan, 69 anni, non può sentire nulla sotto la vita, ma che ora cammina con un bastone, il che suggerisce che ha ancora un certo uso delle gambe.

Il sei volte campione del mondo dei pesi massimi della WWE è apparso la scorsa settimana a Philadelphia in occasione del 30esimo anniversario di WWE Raw, salendo in realtà sul palco senza l’aiuto di un bastone.

Gli infortuni non sono rari tra i campioni della WWE, molti dei quali hanno visto la loro carriera interrompersi a causa di colpi devastanti alla schiena, alla testa e al collo, per citarne alcuni.

Hogan ha parlato apertamente degli interventi effettuati in passato per rimediare ai danni subiti sul ring. Nel 2021, sua figlia Brooke ha dichiarato che si è sottoposto a un totale di 25 interventi chirurgici. “Le mie ginocchia sono finte, le anche sono finte, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo”, ha detto.