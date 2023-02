Diffamazione a Salvini, Saviano: “Fiero di difendermi da orrore politica populista”

(Adnkronos) – ”Il primo febbraio sarò in Tribunale, a Roma, portato a processo per un reato d’opinione da Matteo #Salvini. Fiero di difendermi dall’orrore di questa politica populista”. Così Roberto Saviano su Twitter sull’udienza che lo vede accusato di diffamazione per alcuni post sui social riferiti a Matteo Salvini. La prima udienza si terrà il primo febbraio davanti al Tribunale monocratico di Roma. I post in questione risalgono al giugno 2018.