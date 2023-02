Cospito, Nordio su parole Donzelli: “Visite in carcere dovere oltre che diritto parlamentari”

(Adnkronos) – “Le visite in carcere sono un dovere oltre che un diritto dei parlamentari”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo in conferenza stampa a una domanda sull’intervento alla Camera di Giovanni Donzelli, di Fratelli d’Italia. “Voglio sapere se la sinistra sta con lo Stato o con i terroristi che stanno con i mafiosi”, ha detto Donzelli facendo riferimento a un incontro in carcere avuto a gennaio dal fondatore del Fai con i parlamentari dem Serracchiani, Verini, Lai e Orlando.

“Escludo in via assoluta che vi siano rapporti tra esponenti del Pd, e non solo del Pd, ma tutti i parlamentari…”, ha aggiunto Nordio, spiegando come d’altra parte, “è scritto nella legge che i parlamentari hanno sempre diritto di visitare i detenuti, ovviamente nei limiti della sicurezza e di quello che ne segue”. Dunque, “so che è un dovere oltre che un diritto dei deputati controllare… fare queste visite pastorali. Che poi questo possa essere addirittura un veicolo… beh, è ovvio che non lo è”.