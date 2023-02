Board è stato nominato Representative Vendor nella Gartner® Market Guide per la sezione Retail Assortment Management Applications: Short Life Cycle Products

Nell’ultima Market Guide di Gartner, Board è stato inserito tra i fornitori più significativi per le aziende retail che vogliano migliorare i processi di assortment planning dei prodotti con un ciclo di vita breve

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board, la piattaforma leader globale di Intelligent Planning che aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più agile, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori, ha annunciato di essere tra i Representative Vendor nella Gartner Market Guide 2022 dedicata alle applicazioni di Retail Assortment Management: Short Life Cycle Products

“Pensiamo che questo importante riconoscimento dell’ultima Gartner Market Guide dimostri il ruolo cruciale svolto da Board nella gestione per categorie di prodotto e nel retail assortment planning, nell’ambito della trasformazione digitale del mondo retail,” ha commentato Marco Limena, CEO di Board. “I leader nel comparto della distribuzione stanno accelerando la pianificazione intelligente con Board, così da realizzare strategie di retail integrate e per far evolvere i processi cruciali del merchandising e dell’assortimento.”

Secondo il report, “le applicazioni di Retail Assortment Management (RAMA) sono fondamentali per modernizzare i processi di merchandising nell’ambito di una strategia di trasformazione digitale del business nel settore dell’Unified Retail Commerce. I CIO possono usare questo report per individuare i vendor di soluzioni RAMA in grado di supportare la trasformazione.”

La Market Guide suggerisce che i CIO impegnati nell’innovazione e nella evoluzione digitale del retail collaborino con la leadership senior per creare un processo di merchandising attentamente orchestrato, in cui la funzione delle soluzioni RAMA sia quella di centro nevralgico per l’analisi, la pianificazione e l’esecuzione, sostituendo gli strumenti basati su fogli di calcolo gestiti manualmente.

La Gartner Market Guide completa è disponibile qui.

Gartner sostiene che “le applicazioni RAMA supportano i processi dell’Unified Retail Commerce che sono essenziali per la selezione dei prodotti da offrire ai clienti, affinché rispondano alle loro esigenze. Il termine “RAMA” denota un insieme di soluzioni che include funzioni di alto livello per la pianificazione avanzata dell’assortimento di prodotti con ciclo di vita breve, quali ad esempio gli articoli di abbigliamento, i prodotti stagionali e quelli specialty.”

Secondo la Market Guide, stilata dagli analisti Robert Hetu e Jonathan Kutner nell’ambito della Gartner Retail Digital Transformation and Innovation Initiative, “i retailer non possono continuare a utilizzare per il processo di assortimento il tradizionale metodo, ormai troppo approssimativo, visto che oggi i clienti richiedono selezioni più attente, adatte ai loro stili di vita.”

Il report raccomanda ai CIO “di implementare le soluzioni RAMA per sostituire le metodiche tradizionali di classificazione e raggruppamento dei punti vendita in cluster con metodi di assortimento ‘locale” più specifici per le singole realtà”;e il report inoltre mette in risalto la previsione chiave della pianificazione strategica a medio termine, secondo cui nel “2024, i retailer di Tier 1 del Nord America e d’Europa ridurranno i costi di mantenimento dell’inventario del 30%, con un drastico aumento di liquidità da investire nel digitale, rilanciando i bilanci finali.”

Dichiarazione di non responsabilità di Gartner

Gartner, Market Guide for Retail Assortment Management Applications: Short Life Cycle Products, 21 novembre 2022, Robert Hetu, Jonathan Kutner

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è utilizzato nel presente documento con autorizzazione ufficiale. Tutti i diritti riservati.

Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altri titoli. Suddette pubblicazioni di Gartner si basano sulle opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi specifici.

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

www.board.com

