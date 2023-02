AXA Italia protegge la tua salute per tutta la vita: al via “Protezione Salute Per Sempre”

(Adnkronos) – Il Gruppo assicurativo AXA Italia presenta Protezione Salute Per Sempre, la nuova copertura sanitaria di AXA Assicurazioni, ampia e completa in ogni momento, per tutta la vita.

Milano, 31 gennaio 2023 – Il Gruppo assicurativo AXA Italia presenta Protezione Salute Per Sempre, la nuova polizza salute AXA Assicurazioni a vita intera che protegge il cliente per tutta la vita, anche quando raggiungerà un’età avanzata nel momento di maggior bisogno. AXA, infatti, non può annullare la polizza per sopraggiunti limiti di età o per aggravamento dello stato di salute, mentre il cliente ha sempre la facoltà di disdettare liberamente il contratto ad ogni scadenza annuale.

Un pacchetto unico, completo, ampio e di valore, che accompagna il cliente dalla prevenzione alla cura, pensata per tutti gli eventi dal più al meno importante, e con assistenza 24/7.

Prevenzione:



La prevenzione gioca un ruolo fondamentale per uno stile di vita sano ed è da sempre un tema chiave per AXA Italia, al cuore dell’intero percorso salute.

Con Protezione Salute Per Sempre, ogni anno è possibile scegliere tra un check up salute e un check up sportivo per praticare attività sportiva in tutta sicurezza. A disposizione, inoltre, un test del DNA nutrizionale completo all’avanguardia con consulto di uno specialista della nutrizione per conoscere la predisposizione genetica alle intolleranze e sensibilità alimentari, individuare un corretto stile di vita e prevenire eventuali malattie e ridurre i rischi da infortuni sportivi.

Cura:



La copertura prevede il rimborso delle spese mediche sostenute in caso di malattia o infortunio, per visite, esami, follow-up, trattamenti fisioterapici e rieducativi e terapie ambulatoriali da neoplasie.

In caso di ricovero o day hospital, è possibile scegliere liberamente la struttura dove curarsi e gli specialisti più adatti, con la tranquillità di una copertura fino a €5 milioni. Per accertamenti diagnostici, analisi di laboratorio, trattamenti fisioterapici, riabilitazione ed eventuali visite il massimale è pari a €10 mila.



Particolare attenzione in caso di neoplasia maligna, con copertura delle spese anche per interventi di chirurgia ricostruttiva (come l’intervento di rimodellamento della mammella sana), per il test genomico al fine di valutare il percorso di cura e identificare il grado di recidiva e per visite di consulenza psicologica.



Per le donne, inoltre, in caso di gravidanza e fino a 60 giorni successivi al parto, Protezione Salute Per Sempre offre anche il rimborso per visite ed esami di controllo.

Assistenza:



Il prodotto offre un ventaglio di garanzie e servizi di assistenza esclusivi, come il consulto medico H24 in Italia e all’estero, Second Opinion con esperti nazionali e internazionali, teleconsulto con ampia scelta di specialisti, servizi a domicilio per un supporto concreto nella gestione del quotidiano, come ecografia e radiografia a domicilio, consegna dei farmaci a domicilio e servizi di assistenza professionale e pratica. La gestione dei sinistri Assistenza è affidata ad AXA Assistance, società del Gruppo AXA altamente specializzata.

Tutti i servizi appena descritti e molti altri, sono a disposizione dei clienti sul portale Salute AXA, lamiasalute.axa.it, accessibile in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo, per un supporto completo dalla prevenzione alla cura. Un portale che nasce per rispondere efficacemente, sfruttando tutto il potenziale della tecnologia, alle due domande fondamentali che ci si pone quando si ha a che fare con una tematica di Salute (che cos’ho e dove posso curarmi) e per usufruire a pieno dei servizi di polizza.

La gestione dei sinistri è affidata ad AXA Caring, società del Gruppo dedicata alla Salute che, con un modello operativo digitale ed un network convenzionato di oltre 5.500 strutture convenzionate, offre agli assicurati un livello di servizio distintivo sul mercato.

“Protezione Salute Per Sempre rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso che abbiamo costruito negli anni per essere un punto di riferimento per i nostri clienti su un tema così centrale nella vita di tutti come la salute – ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. È una nostra priorità, che si traduce nell’essere al fianco delle persone lungo tutto il percorso salute, a partire dalla prevenzione fino alla cura, con garanzie e servizi esclusivi e di valore. E vogliamo farlo sempre, per tutta la vita. Ancora una volta, continuiamo a impegnarci per dimostrare cosa significa per AXA proteggere ciò che conta”.

“Si tratta di un prodotto che si contraddistingue sul mercato per essere un prodotto unico, completo, con massimali ampi e ricco in termini di garanzie e servizi sempre attivi – ha proseguito Chiara Soldano, Direttore Salute del Gruppo assicurativo AXA Italia. Centrale nella nostra proposta, il percorso completo offerto, dalla prevenzione alla cura per tutta la vita. A corollario, servizi esclusivi di assistenza per essere sempre presenti, quando e dove serve veramente”.

Per saperne di più, axa.it/protezione-salute-per-sempre