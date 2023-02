AV-Comparatives nomina l’antivirus prodotto dell’anno per i consumatori 2022

(Adnkronos) – Il laboratorio indipendente di test di sicurezza AV-Comparatives ha testato 17 prodotti di sicurezza per i consumatori nel corso del 2022 e ha nominato il prodotto dell’anno.

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2022/



“Il rapporto di sintesi 2022 di AV-Comparatives fornisce agli utenti una guida completa alla protezione, alle prestazioni e all’usabilità dei prodotti consumer testati”.- Andreas Clementi, Fondatore e CEO, AV-Comparatives

INNSBRUCK, Austria, 31 gennaio 2023 /PRNewswire/ — AV-Comparatives, fornitore leader di test e certificazioni antivirus indipendenti, ha annunciato i vincitori dei premi 2022 per i prodotti di sicurezza consumer per Windows. Un totale di 17 prodotti di sicurezza per i consumatori sono stati sottoposti a un’indagine e a test rigorosi per verificare la loro capacità di proteggere dalle minacce Internet del mondo reale, di identificare i programmi dannosi recenti, di difendersi dagli attacchi mirati avanzati e di fornire protezione senza rallentare i PC.

Tutti i prodotti testati hanno ricevuto il premio Approved Security Product Award del laboratorio. Questo riconoscimento viene dato a tutti i prodotti che hanno dimostrato di essere in grado di fornire una protezione competente contro un’ampia varietà di minacce, senza influenzare eccessivamente le prestazioni del computer o generare troppi falsi allarmi. Il premio è la certificazione di un prodotto efficace e affidabile.

I prodotti testati erano: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, TotalAV, Total Defense, Trend Micro e VIPRE.

AV-Comparatives premia Bitdefender con il premio Prodotto dell’anno, mentre i premi Prodotto più apprezzato vanno ad Avast, AVG e Kaspersky.

Prodotto dell’anno

Il prestigioso riconoscimento di AV-Comparatives va al programma che ha ottenuto i punteggi più alti in tutti i tipi di test. È una dimostrazione di massima qualità in tutte le categorie. Il premio Prodotto dell’anno 2022 va a Bitdefender.

Top-Rated Products

I prodotti che ottengono punteggi elevati in tutti i tipi di test vengono premiati con i Top-Rated Product Awards. Questi dimostrano che un programma ha raggiunto uno standard elevato in tutti i tipi di test. Per il 2022, i premi Top-Rated Product vanno ad Avast, AVG e Kaspersky.

Premi d’oro, d’argento e di bronzo per le singole categorie.

Per ogni singolo tipo di test, i premi Oro, Argento e Bronzo vanno ai prodotti che hanno ottenuto i punteggi più alti. I premi per i singoli tipi di test sono i seguenti:

Test di protezione nel mondo reale – verifica la protezione contro le minacce provenienti da Internet- Gold: Avira- Argento: Avast, AVG- Bronzo: Bitdefender.

Test protezione da Malware – verifica la capacità di un programma di rilevare i file dannosi- Gold: Norton- Argento: Avast, AVG- Bronzo: Bitdefender, McAfee.

Test delle prestazioni: verifica di quanto un prodotto di sicurezza rallenti il PC- Oro: K7- Argento: Panda- Bronzo: ESET.

Test di protezione avanzata dalle minacce – questo test opzionale analizza la protezione contro gli attacchi mirati- Gold: ESET- Argento: Bitdefender- Bronzo: G Data, Kaspersky, Microsoft.

Test falso positivo: valuta se ogni programma è soggetto a falsi allarmi- Oro: ESET- Argento: TotalAV- Bronzo: Kaspersky.

Come di consueto, il rapporto di sintesi include una recensione dell’interfaccia utente di tutti i prodotti testati. Questo fornisce una descrizione dell’utilizzo di ciascun programma in scenari quotidiani. Gli argomenti trattati comprendono l’installazione, gli avvisi di sicurezza, le opzioni di scansione, la quarantena, i registri, il controllo degli accessi e (ove applicabile) il firewall.

“Ancora una volta i prodotti per la sicurezza sottoposti al test sono stati di altissimo livello e tutti e 17 hanno ricevuto il premio Approved Security Product Award. Il rapporto mostra i livelli raggiunti in tutti i singoli test, insieme alle recensioni dell’interfaccia utente, aiutando così i lettori a trovare il prodotto migliore per le loro rispettive esigenze”, ha dichiarato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

Come tutti i rapporti di prova pubblici di AV-Comparatives, il Rapporto di sintesi 2022 è disponibile gratuitamente: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2023/01/avc_sum_2022.pdf.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è un’organizzazione indipendente che offre test sistematici per esaminare l’efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni al mondo, ha creato un ambiente reale per test veramente accurati. AV-Comparatives offre risultati di av-test liberamente accessibili a privati, organizzazioni giornalistiche e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo ufficiale di approvazione delle prestazioni del software riconosciuto a livello mondiale.

Contatto per i media -Peter Stelzhammer, media@av-comparatives.org,+43 720115542

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1991163/AV_Comparatives_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1991164/AV_Comparatives_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/av-comparatives-nomina-lantivirus-prodotto-dellanno-per-i-consumatori-2022-301732628.html