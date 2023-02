Assalto a Cgil, altre due condanne in abbreviato

(Adnkronos) – Altre due condanne per l’assalto alla sede della Cgil di Roma del 9 ottobre 2021: il gup della Capitale ha inflitto, in rito abbreviato, sette anni e due mesi a Claudio Toia, appartenente al gruppo ultras juventino ‘Antichi valori’ e considerato dagli inquirenti vicino al movimento di estrema destra Forza Nuova, e cinque anni e mezzo a Mirko Passerini. Con la sentenza emessa è stato anche accolto il patteggiamento a quattro anni e mezzo per Emiliano Esperto. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino con la pm Gianfederica Dito, viene contestata la devastazione e il saccheggio in concorso.