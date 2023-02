Agroalimentare, Raimondo (Consorzio Mozzarella Dop): “Osservatorio valorizza filiera”

(Adnkronos) – “Il percorso di valorizzazione della filiera si arricchisce di una tappa importante. È la prima volta che si mettono insieme sinergie così prestigiose per dare una direzione al futuro della filiera. I numeri della mozzarella Dop, seppure incoraggianti, vanno letti in una congiuntura davvero complessa, che ci preoccupa anche in questo 2023”. Ad affermarlo il presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo, in occasione della presentazione, oggi a Milano, del primo Osservatorio Economico sulla filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop, realizzato dal Consorzio di tutela in partnership con UniCredit e Nomisma.

“Siamo convinti – ha proseguito – che le eccellenze agroalimentari del Paese vadano interpretate e analizzate come motore economico. Per diffondere una sempre maggiore consapevolezza di questo ruolo chiave, abbiamo dato vita all’Osservatorio, che è improntato alla valorizzazione del made in Italy di qualità”.

“La circostanza che questo progetto parta dal Sud è per tutti noi senza dubbio un valore aggiunto. Ringrazio UniCredit e Nomisma per una partnership che è anche una rete tra eccellenze”, ha aggiunto.