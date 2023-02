Agroalimentare, Bianchi (Svimez): “Mozzarella di bufala campana ha brand molto forte”

(Adnkronos) – “La filiera della mozzarella di bufala campana dop è un prodotto con un brand molto forte, quindi abbiamo elementi strutturali che la rendono complessivamente più forte”. A dirlo Luca Bianchi, direttore di Svimez, in occasione del lancio del primo Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana dop da parte del Consorzio di tutela, in partnership con Unicredit e Nomisma.

“E’ interessante – spiega – leggere i dati di questa filiera con le altre per vedere come si comportano sul territorio. La distribuzione è però il pezzo mancante della mozzarella di bufala campana e quindi il Consorzio nei prossimi anni dovrebbe parlare con la grande distribuzione”.

“Serve – sottolinea – un accompagnamento per l’internazionalizzazione delle imprese, costruendo politiche di accompagno soprattutto al Sud, anche per le prospettive che può dare. Sull’export il primo investimento da fare è sulle tecnologie sia nell’intercettare la domanda dei consumatori sia per come possono aiutare a portare il prodotto in territori lontani”.