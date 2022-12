Ultimo al Festival di Sanremo 2023

Ultimo è tra gli artisti in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio 2023.

Ultimo fa il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo e lo fa con alle spalle un tour di stadi certificato diamante da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori presenti e forte di aver già venduto 200.000 biglietti per il tour Ultimo Stadi 2023. Il cantautore romano è, inoltre, reduce dal successo discografico di “Vieni nel mio cuore” – inno del tour Ultimo Stadi 2022, certificato disco di platino – e da “Ti va di stare bene”, secondo singolo del suo nuovo progetto discografico.

“Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito. Sanremo, ci rivediamo a febbraio!”, queste le parole, affidate al post condiviso sui suoi canali social, con cui Ultimo ha confermato la sua partecipazione alla 73ª edizione del Festival di Sanremo.

In attesa di rivederlo negli stadi anche nell’estate del 2023, con due date allo Stadio Olimpico di Roma e due allo Stadio San Siro di Milano, prodotte da Vivo Concerti, Ultimo è pronto a tornare da protagonista sul palco dell’Ariston.