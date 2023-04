Ucraina-Usa, Zelensky domani alla Casa Bianca da Biden

(Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mercoledì alla Casa Bianca. La Cnn rende noto che i due capi di stato “stanno pianificando l’incontro” a Washington. La visita a sorpresa di Zelensky avverrà mentre l’amministrazione Biden lavora all’invio di nuovi sistemi di difesa aerea – compresi missili Patriot – che l’Ucraina utilizzerà per difendersi dai raid della Russia. La visita, che ancora non è stata definita in tutti i suoi aspetti, segnerebbe il primo viaggio di Zelensky al di fuori dell’Ucraina dall’inizio della guerra, cominciata a febbraio.