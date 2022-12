Twitter cancella 1,5 miliardi di profili, ecco chi rischia

(Adnkronos) – Twitter si appresta ad eliminare circa 1,5 milioni di profili. L’operazione imminente viene annunciata da Elon Musk, numero 1 del colosso, ovviamente con un tweet. “Twitter inizierà presto lo spazio” occupato da “1,5 miliardi di profili”, scrive il magnate, che in un successivo messaggio restringe il campo accendendo i riflettori sugli account destinati a scomparire: “Si tratta ovviamente della cancellazioni dei profili che non hanno tweet e non registrano accessi da anni”. Musk annuncia anche che “Twitter sta lavorando ad un aggiornamento del software che mostrerà il reale stato del profilo: saprete chiaramente se siete stati sottoposto a shadowban, il motivo per cui” ciò accade “e come fare appello” quando scatta il meccanismo che rende alcuni utenti meno visibili.