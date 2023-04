Tiziano Valentinuzzi, Dalla Casa All’Anima: il Bestseller su come vivere la vita desiderata con il Vastu

(Adnkronos) –

Milano, 20.12.2022 – Esiste una scienza del costruire e dell’abitare nella millenaria tradizione vedico-indiana, chiamata Vastu, che mira a un obiettivo ambizioso: costruire armonia, equilibrio, bellezza e positività nei propri spazi esterni e in quelli interiori.

Per tutti coloro che desiderano cambiare in meglio la propria vita ma non sanno da dove partire, esce oggi il libro di Tiziano Valentinuzzi “DALLA CASA ALL’ANIMA. VASTU il Feng-Shui indiano: Crea la Vita che Desideri con Semplici Ritocchi in Casa e in Ufficio” (Bruno Editore). L’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per portare equilibrio nella propria quotidianità grazie a questa scienza millenaria.

“Dopo oltre 25 anni di pratica ed esperienza con il Vastu, lo Yoga dell’Abitare, sono certo di poter dire che non esiste un metodo così semplice e potente per aggiungere felicità, prosperità e longevità alla propria vita” afferma Tiziano Valentinuzzi, autore del libro. “Questo perché il Vastu permette di intervenire sia sui meccanismi interiori auto-sabotanti che non ci fanno crescere, sia su quelli fisici, meccanici e chimici che influenzano il nostro corpo. Il tutto attraverso semplici ritocchi da fare fuori di noi, cioè negli spazi abitativi e lavorativi che frequentiamo durante la giornata”.

Secondo l’autore, la prima azione Vastu da fare in casa o in ufficio è individuare l’area nordest e liberarla da disordine, confusione e troppo ingombro di arredi. Oltre un decennio fa lui stesso ha introdotto in Italia la pratica del Vastu Clearing, cioè la sintesi tra space-clearing e Vastu. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che normalmente usiamo solo il 20% delle cose che possediamo: questo vuol dire che l’80% delle cose che ci circondano sono quasi totalmente inutili e, purtroppo, diventano anche veri e propri blocchi, intese come zavorre psichiche ed energetiche. Se si vuole avere quindi un assaggio immediato della potenza del Vastu, basta iniziare dal nordest, l’area che per il Vastu ha un effetto leva sulla casa, come dimostrano i tantissimi casi studio annoverati dall’autore nel suo lavoro editoriale.

“Questo libro rappresenta la massima espressione del Vastu più autentico, non solo perché è frutto di tantissimi anni di esperienza ma anche perché, al suo interno, il lettore può trovare tutto il necessario per applicare sin da subito i principi base di questa scienza millenaria ai propri spazi abitativi e lavorativi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Non importa se la casa è grande o piccola, a un piano o più piani, o se si tratta di un ufficio o di un’azienda. Come spiega Tiziano Valentinuzzi, il Vastu può essere applicato dalla A alla Z a qualsiasi casa o ambiente lavorativo”.

“L’idea del libro è nata a luglio, sotto l’ombrellone, perché desideravo creare un testo che presentasse il Vastu più autentico e non la sua versione annacquata o mistificata che si trova spesso nelle librerie e online: all’interno del libro ho riportato tutti i risultati dei miei studi, anche quelli più recenti, che mi hanno portato negli Stati Uniti e in India, sia per incontri e approfondimenti, sia per presentare il mio lavoro di ricerca. Da qui l’idea di affidarmi a Giacomo Bruno per la pubblicazione del mio testo” conclude l’autore. “Ho scelto Bruno Editore perché sa interpretare bene i tempi moderni ed è in grado di far arrivare questo libro a più persone possibile. Questa casa editrice conosce molto bene il mercato del libro, specialmente dell’ebook, essendo stata la prima ad aver ottimizzato in Italia la diffusione di questo moderno formato editoriale”.

Tiziano Valentinuzzi, classe 1972. Laurea e dottorato in Astronomia, fondatore del primo portale italiano completamente dedicato al Vastu (lo Yoga dell’Abitare), digital strategy expert di fama, master in Bhagavad-gita ed esperto di filosofia e psicologia vedica. Friulano di origine, pratica la via del Bhakti Yoga da oltre 25 anni e studia i testi antichi su Vastu, Astronomia, Psicologia e Filosofia dello Yoga sotto la guida del maestro Radhanath Swami, autore del bestseller “Ritorno a Casa”. Nel 2001 è iniziato il suo percorso professionale nel Vastu con M.Schmieke, andando ad integrare le sue conoscenze di fisica, astronomia e meccanica quantistica con la scienza dell’abitare tramandata dagli antichi saggi vedici. Dal 1999 è felicemente sposato con Annalisa De Stasi, coautrice del libro “La scuola che fa bene”, e nel 2010 ha ricevuto il più bel regalo della sua vita… il figlio Daniel Gopinath. Sito web: www.casavastu.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it