Tetto prezzo gas, Urso: “Battaglia vinta dall’Italia”

(Adnkronos) – ”Questa misura” sul gas è stata “a lungo reclamata dall’Italia. Ci siamo riusciti grazie al presidente Meloni e il tetto finalmente si è realizzato. L’Italia è stata protagonista della battaglia in Europa”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite di Adnkronos Live, parlando del price cap. Nel corso dell’intervista vengono affrontati tutti i temi di più stringente attualità, dalla manovra 2023 all’invio di armi all’Ucraina alle elezioni regionali 2023.

EX ILVA – ”Questo dossier sulla Ex Ilva si trascina da dieci anni e sono intervenuti diversi governi. Stiamo dialogando con la proprietà per trovare la migliore soluzione perché l’Italia abbia un’azienda più green in Europa. Il governo è consapevole che va arrestato il declino dell’impresa. La produzione di acciaio si è ridotta a 3 milioni mentre è aumentato l’indebitamento. Dobbiamo rilanciare la produzione aziendale e ridurre l’indebitamento dell’azienda. Lo Stato deve fare lo Stato e le risorse che stiamo mettendo in campo sono ingenti. Stiamo lavorando per la riconversione industriale” sottolinea il ministro.

TLC – ”Abbiamo insediato il tavolo con le parti, a cui partecipano tutti i ministeri competenti per materia e insieme parti pubbliche e private, per trovare una soluzione condivisa per una rete a controllo pubblico al servizio di imprese e famiglie che raggiunga tutti i distretti del Paese e per salvaguardare l’occupazione di Tim. Siamo attenti alla sostenibilità del progetto. Troveremo la soluzione migliore nel contesto dato” spiega Urso.

ITA – ”Ita ha bisogno di un partner industriale forte e internazionale. La nostra compagnia per il Giubileo del 2025 dovrà portare tanti pellegrini nell’aeroporto importante come Roma”. ”Ita, certo mi piacerebbe si tornasse a chiamare Alitalia – dice il ministro – E’ un nome straordinario. Alitalia è stata la prima vetrina del Made in Italy nel mondo. Era considerata la compagnia di eccellenza. Ovviamente non si può tornare indietro nella storia, siamo una forza pragmatica che affronta la realtà e cerchiamo il bene del Paese”.

ARMI ALL’UCRAINA – Poi, sull’invio delle armi all’Ucraina, Urso ricorda che “è stato approvato quasi all’unanimità, legittimo poi cambiare idea, come successo ai Cinque Stelle, ma la decisione di sostenere l’Ucraina con invio di armi è stata utile”. “E’ stato come se qualcuno avesse invaso il Nord Italia, questo è accaduto in Ucraina, loro si sono mobilitati con l’aiuto di altri, e ora stanno per riprendere questi territori”, grazie anche agli aiuti militari, spiega il ministro. Poi sulla segretezza della lista delle armi italiane inviate a Kiev dice: “Giusto che sia nota al Copasir, che resti secretata”. “Che non sia nota all’altra parte” ai russi “è giusto, si tratta di una cosa molto delicata”, ma “il Parlamento è informato”.

REGIONALI LAZIO – Capitolo regionali nel Lazio. “Rocca un tecnico? Nella storia del centrodestra quella di chiamare a sé le energie migliori della società civile e produttiva è sempre stata una scelta fatta” evidenzia. “Il fatto che noi siamo un governo politico non esclude questa opzione”, aggiunge il ministro. Si vuole valorizzare “la professionalità anche di chi l’ha espressa fuori dalla politica. I governi politici sono i governi indicati dagli elettori, poi possono essere composti da tecnici, da politici, da chi viene anche da altre esperienze di vita e abbia dimostrato il suo valore”. “Rocca – ricorda – è stata una scelta comune degli alleati, pienamente condivisa”, scelto “tra una rosa di politici e di tecnici”. Rocca “viene da un’esperienza sociale tra l’altro, quella della Croce Rossa Internazionale, ha ricevuto un grande consenso in quella sede, sia per le sue capacità manageriali reali sia per la capacità chiara di coinvolgere”.