Stable Tech N.V. lancia CoinSlotty, il casinò online per gli appassionati di criptovalute

(Adnkronos) – WILLEMSTAD, Curaçao, 20 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Stable Tech N.V. ha annunciato oggi il lancio ufficiale di CoinSlotty.com, il suo casinò online di punta per gli appassionati di criptovalute, con oltre 45 diversi fornitori di giochi e migliaia di giochi disponibili.

Aperto originariamente nel 2021, questo casinò per le criptovalute ha subito diversi miglioramenti e ora offre un’esperienza di gioco più sicura, robusta e con licenza.

I tuoi giochi del casinò preferiti, ora personalizzati per le criptovalute

Evolution Gaming, Pragmatic Play, Yggdrasil, Play’n Go, BGaming, Swintt, Ezugi e KA Gaming sono solo alcuni dei fornitori disponibili su CoinSlotty.com, con una miriade di titoli tra cui scegliere.

Nella Sala delle slot, i giocatori troveranno tutti i loro giochi del casinò preferiti, dalle classiche slot come Gonzo, Lucky Lady e Wolf Gold, fino ai vari titoli di Megaways, il tutto funzionante con le criptovalute.

Anche la Sala dei giochi da tavolo offre una vastissima scelta, con oltre 60 diverse varianti dei giochi di carte, dadi e roulette più popolari, e il bingo come ultima aggiunta. A completare la sezione dei giochi da tavolo c’è la Sala del casinò live, dove è possibile vivere le emozioni e i brividi di un ambiente dal vivo nel comfort di casa propria.

Depositi semplici e prelievi rapidi

Per integrare l’esperienza con le criptovalute, CoinSlotty.com ha collaborato con CoinsPaid e MoonPay per offrire ai propri giocatori un wallet multi-criptovaluta con opzioni di deposito “fiat”. Attraverso queste piattaforme, i giocatori saranno in grado aggiungere fondi al proprio account CoinSlotty.com scegliendo tra criptovalute e valute fiat.

CoinSlotty.com è realizzato su una piattaforma reattiva che offre la stessa esperienza di alta qualità sia su desktop che su cellulare, utilizzando solamente il browser, senza la necessità di installare software o app aggiuntivi.

Il Team che gestisce CoinSlotty.com lavora in modo molto serio, ma responsabile

Privacy, sicurezza dei dati e dei giocatori sono una priorità e per raggiungere questo obiettivo l’azienda ha integrato diverse opzioni, tra cui impostazioni di limiti personali, auto-esclusione, SSL all’avanguardia e autenticazione a 2 fattori.

L’Assistenza clienti multilingue è a disposizione rispondere a tutte le domande e può essere ottenuta tramite e-mail e live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Un casinò per criptovalute con licenza con vincite allineate agli standard del settore

StableTech N.V. gestisce CoinSlotty.com con la licenza per il gioco d’azzardo elettronico n. 8048/JAZ, rilasciata da Antillephone N.V. e autorizzata dal governo di Curaçao. Tutti i giochi presenti su CoinSlotty.com sono conformi alla norma ISO/IEC 17025, sono certificati come “provably fair” e offrono vincite allineate agli standard del settore comprese tra il 95% e il 98%.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/English/9124851-stable-tech-n-v-launches-coinslotty-crypto/



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969402/Stable_Tech_NV_game_providers.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1969403/Coinslotty_Logo.jpg