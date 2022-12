Sostenibilità, Tammaro (Banca Ifis): “Puntiamo sulla comunicazione, online e offline”

(Adnkronos) – “Per sensibilizzare i dipendenti sui temi della sostenibilità, Banca Ifis ha fatto un lavoro molto importante sulla comunicazione, rafforzando tutti i canali a disposizione. Canali online, come la intranet aziendale che è stata rinnovata trasformandola da portale che fa informazione a vero e proprio luogo di scambio e di dialogo tra dipendenti, la Banca e personalità esterne provenienti da diversi ambiti che hanno portato esperienze e best practice. Canali offline: la Banca Ifis Academy, che offre momenti di confronto e formazione con i dipendenti, in presenza; la partecipazione e eventi terzi perché la sostenibilità va portata avanti tutti insieme, anche con altre realtà e aziende del nostro Paese. Ecco perché abbiamo aderito a iniziative come ‘4 weeks 4 inclusion’ e la European mobility week”. Così Davide Tammaro, head of brand and corporate reputation di Banca Ifis, in occasione dell’evento “La Cultura della Sostenibilità in Italia” oggi a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos.