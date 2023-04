Sondaggio politico: Fratelli d’Italia al 33%, Pd crolla sotto al 15%

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia al 33%. E’ l’ultima rilevazione settimanale di Quorum/YouTrend per SkyTg24 per il partito di Giorgia Meloni. Nella settimana del Qatargate, secondo il sondaggio il Pd crolla sotto al 15%. Poco sopra il 30,5% invece è il dato di Swg relativo sempre a Fdi, nel consueto sondaggio settimanale per il TgLa7. Sul fronte del centrodestra guadagna lo 0,5% la Lega (dall’8,5% al 9%) e Forza Italia sale di un gradino, dal 6,0% al 6,1%.