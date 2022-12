Sanità, Schillaci: “Adnkronos Salute fonte autorevole, informazione seria e corretta”

(Adnkronos) – “Una fonte autorevole per chi si interessa dei problemi legati alla sanità”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci ha definito l’Adnkronos Salute nella sua visita oggi alla redazione e l’incontro con il fondatore ed editore Giuseppe Marra che gli ha consegnato il ‘Libro dei Fatti 2022’. “L’Adnkronos Salute – ha sottolineato Schillaci – è molto importante perché è una fonte autorevole per chi si interessa dei problemi legati alla sanità. Problemi che sono diventati più evidenti durante la pandemia Covid e io credo che un’informazione seria, corretta, verificata e basata su dati scientifici sia fondamentale per i cittadini. Per far sì – ha concluso – che si abbiano certezze, e non dubbi o informazioni sbagliate e poco serie su un tema così importante come la salute pubblica”.