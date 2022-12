Roulette Francese e Roulette Americana: cosa cambia?

(Adnkronos) – Milano, 20 Dicembre 2022. La roulette continua ad essere ancora oggi uno dei giochi d’azzardo più amati dagli appassionati del genere, per via della semplicità delle sue regole ma anche della sua storia. Tuttavia, coloro che però si avvicinano al mondo dei casino online potrebbero non sapere quale delle opzioni offerte sulle varie piattaforme scegliere e quindi, ad esempio, se giocare alla Roulette Francese oppure a quella Americana. Ne esistono anche altre tipologie, meno diffuse ma comunque presente in alcuni casino, e conoscerne le differenze può essere importante per capire in che modo giocare correttamente.

Vediamo allora insieme quali sono le principali differenze tra le roulette francese e quella americana.

Roulette Francese: come funziona

La Roulette Francese è in assoluto quella più famosa e di conseguenza anche la più conosciuta dagli appassionati di casino. Il tavolo presenta numeri compresi tra 0 e 36, mentre alcune regole sono tipiche proprio di questa versione di gioco. Tra le più importanti, troviamo quelle denominate rispettivamente “

La Partage

”

e “En Prison” ed entrambe si verificano quando esce lo zero sulla ruota.

“La Partage” prevede che quando si effettua una puntata esterna semplice ed esce lo zero, il 50% della puntata viene restituito al giocatore, mentre l’altro 50% viene incassato dal banco. “En Prison” invece prevede che le puntate esterne semplici vengano bloccate e rimesse in gioco nel giro successivo. In questo modo, i giocatori hanno altre chance di vincere la loro puntata.

Roulette Americana: come funziona

La Roulette Americana può sembrare uguale a quella francese, ma presenta in realtà delle differenze molto importanti, che è bene conoscere. Come probabilmente molti giocatori sapranno, la Roulette Americana presenta gli stessi numeri di quella francese, con l’aggiunta di un ulteriore zero. Questo potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma in realtà incide in modo significativo sulle probabilità di vincita del giocatore. Nella Roulette Americana, infatti, il banco

ha un vantaggio di gran lunga superiore (pari al 5,26%) rispetto a quello nella Roulette Francese (2,7%).

Roulette Francese o Americana: qual è la più popolare?

Come abbiamo visto, le tipologie di Roulette più diffuse al giorno d’oggi anche nei casino online sono proprio queste due: quella francese e quella americana. Esiste anche la Roulette Europea o Inglese, che rappresenta una via di mezzo, una sorta di ibrido ma che non si può certo considerare diffusa come le altre. A primo acchito verrebbe da dire che la Roulette Francese sia quella migliore, perché come abbiamo visto offre delle possibilità di vincita superiori rispetto all’americana. Ciò non significa tuttavia che quest’ultima sia meno popolare, anzi. Se persino nei casino online sono disponibili entrambe le alternative, è proprio perché sono tutte e due apprezzate dagli appassionati di gioco d’azzardo, che spesso e volentieri dimostrano di gradire anche la Roulette Americana.

D’altronde, in questo settore è molto importante anche la possibilità di variare e di sperimentare di volta in volta dinamiche di gioco differenti. Non stupisce dunque che la Roulette Americana sia ugualmente popolare, nonostante rimanga meno vantaggiosa a livello di vincite rispetto a quella francese.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.lottomatica.it/casino/table-games/tutti