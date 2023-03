Riassunto: Sentry acquisisce Codecov

Garantire la qualità del codice nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo, aumentando la velocità e la produttività degli sviluppatori

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sentry, leader nel monitoraggio delle applicazioni orientato agli sviluppatori, ha annunciato oggi l’acquisizione di Codecov, la principale soluzione di reportistica dedicata al Code Coverage, che fornisce agli sviluppatori approfondimenti pratici sul loro flusso di lavoro. L’acquisizione amplia l’offerta di prodotti di Sentry per i team di sviluppo, per migliorare la qualità e la velocità del codice ancora prima del ciclo di vita dello sviluppo, aiutando così ad accelerare la correzione e consentendo la realizzazione di esperienze migliori per gli utenti finali.

“La nostra missione è sempre stata quella di consentire agli sviluppatori di inviare codice di alta qualità, più velocemente di chiunque altro, grazie al contesto e agli approfondimenti, rispetto a dashboard e strumenti che francamente non sono stati creati per la risoluzione”, ha dichiarato Milin Desai, CEO di Sentry.

