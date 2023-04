Riassunto: Prasad Corp dà il via a una collaborazione con Cube-Tec International

L’azienda rappresenterà in esclusiva la tecnologia QUADRIGA INSPECTIONscan.one in alcuni dei maggior mercati mondiali degli archivi

CHENNAI, India–(BUSINESS WIRE)–Prasad Corp, leader mondiale nella conservazione, nella digitalizzazione e nel restauro delle pellicole, ha formato una partnership strategica con Cube-Tec International (Germania) e rappresenterà in esclusiva la tecnologia QUADRIGA INSPECTIONscan.one di Cube-Tec in alcuni dei maggiori mercati archivistici leader nel mondo, tra cui Nordamerica e India.

Cube-Tec sviluppa soluzioni integrate per grandi archivi multimediali ed è all’avanguardia nei flussi di lavoro per il controllo della qualità multimediale di film e video. QUADRIGA INSPECTIONscan.one consente di salvaguardare in modo sostenibile le grandi raccolte di film e offre anche la possibilità di digitalizzare le pellicole nel loro stato originale, con la qualità del formato mezzanino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto Prasad:

Prasad Corporation



Ravindran Viswanathan



Direttore generale – Marketing



ravindran.v@prasadcorp.com

Cube-Tec International:

Tom Lorenz



Managing Partner



tom.lorenz@cube-tec.com