Riassunto: Mentre le aziende si preparano alle turbolenze economiche, Upflex emerge come leader nella categoria per le soluzioni di riduzione dei costi per l’ufficio

Nel 2022, l’azienda proptech incentrata sulla flessibilità Upflex amplia la base clienti del 400% mentre i datori di lavoro cercano di tagliare i costi immobiliari e di implementare soluzioni spaziali sostenibili per il lavoro ibrido.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Upflex, il primo fornitore di soluzioni di spazi di lavoro ibrido, sta concludendo un altro anno di crescita aziendale di successo. Questo slancio — testimonianza della flessibilità come un nuovo standard del luogo di lavoro — comprende un aumento del 400% della base clienti di Upflex. Le aziende globali come Willis Towers Watson, HH Global e Schneider Electric, oltre ad aziende tecnologiche leader come Snowflake, Alation e Gympass sono tra quelle che hanno scelto Upflex come partner per lo spazio di lavoro ibrido.

