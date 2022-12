Riassunto: Huawei pubblica il suo primo white paper sugli approcci all’imparzialità, all’uguaglianza e alle pari opportunità

Sostegno alla creazione di parità di condizioni per tutte le persone

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Huawei ha sollecitato tutte le imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT, information and communications technology) a creare parità di condizioni per tutte le persone e non solo per i loro dipendenti, con il suo primo white paper sugli approcci all’imparzialità, all’uguaglianza e alle pari opportunità presentato nel corso dell’evento Women in Tech tenutosi sul Peter Drucker Forum.





Questo white paper fa parte della campagna continua di Huawei che mira ad ampliare l’accesso e la formazione riguardanti le competenze digitali per le donne in tutto il mondo. Huawei, come molte altre aziende operanti nel settore ICT, sostiene l’imparzialità, l’uguaglianza e le pari opportunità nell’ambito delle proprie operazioni.

