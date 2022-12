Riassunto: FarEye figura nella Market Guide Gartner® 2022 per la tecnologia di consegna dell’ultimo miglio

L’azienda è inclusa nell’elenco dei Fornitori più rappresentativi a cura di Gartner nel comparto tecnologico per la consegna dell’ultimo miglio

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–FarEye oggi annuncia di essere stata inserita nella primissima edizione della “Market Guide for Last-mile Delivery Technology Solutions1“, una relazione di settore a cura di Gartner, come uno dei 18 vendor più rappresentativi.

Secondo Gartner “…in termini di attività per il trasporto, secondo le stime, le dimensioni del mercato mondiale delle consegne dell’ultimo miglio sono valutate a 40,5 miliardi di dollari USA per il 2021, con previsioni per 123,7 miliardi di dollari con riferimento al 2030. Il mercato dovrebbe registrare un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13,21% nel corso del periodo considerato (dal 2022 al 2030); con una spesa pari al 64% dell’e-commerce totale nel 2021, la regione dell’Asia/Pacifico si aggiudica la quota predominante del settore”.

