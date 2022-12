Riassunto: Esri nominata tra i leader in una relazione analitica sui rischi climatici 2022 da parte di una società di ricerca indipendente

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Le organizzazioni utilizzano la tecnologia dei moderni sistemi informativi geografici (GIS) per comprendere meglio i rischi generati dal cambiamento climatico e per reagire. Grazie alla mappatura, alle analisi e alla visualizzazione basate su GIS, i leader possono valutare costi e benefici dei programmi, mitigare i danni correlati al clima negli asset e prendere decisioni sostenibili nonostante l’imprevedibilità del pianeta. Esri, leader globale nel settore GIS che serve numerose aziende Fortune 500 e governi internazionali per migliorare queste pratiche per la sostenibilità, è stato inserito tra i leader nella relazione The Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics, Q4 2022 (The Forrester New Wave™: analisi dei rischi climatici, quarto trimestre 2022) a cura della società di ricerca indipendente Forrester.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Pubbliche relazioni per Esri



Cellulare: 301-693-2643



Email: jpruchniewski@esri.com