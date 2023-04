Riassunto: Dahua restituisce alla comunità attraverso progetti globali di CSR

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Con l’avanzamento della tecnologia a un nuovo livello, i campi di applicazione delle apparecchiature di sicurezza sono stati ampiamente ampliati. Dahua Technology, leader mondiale nelle soluzioni video-centriche AIoT e fornitore di servizi, sostiene attivamente lo sviluppo sostenibile dell’uomo e della natura attraverso le sue iniziative “tech for good” e porta costantemente impatti positivi alle comunità in cui opera.





Sostenendo un mondo migliore per tutti i bambini e le loro famiglie, Dahua è orgogliosa di sostenere Starlight Children’s Foundation, un’organizzazione no-profit australiana che offre servizi vitali per i bambini malati e ospedalizzati. Dahua ha effettuato sia una donazione diretta che un programma che consente ai dipendenti, ai clienti e ai partner dell’azienda di effettuare donazioni che saranno compensate dollaro per dollaro da Dahua Australia.

