Riassunto: Clarity AI e LSEG annunciano la sigla di una partnership finalizzata a offrire agli investitori un nuovo strumento di reporting in relazione all’SFDR

Lo strumento altamente professionale di reporting in relazione al quadro di riferimento del regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation), basato sulla tecnologia di Clarity AI, aiuterà i clienti LSEG a rispettare la conformità all’SFDR grazie al reporting accurato di 20 campi obbligatori e facoltativi

Lo strumento di analisi di Clarity-AI combinerà i dati relativi ai problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e quelli finanziari rendicontati da LSEG con i dati sulle controversie e modellati di Clarity AI per offrire ai clienti una copertura dei dati più completa

NEW YORK CITY–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI – società che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica per la sostenibilità e leader mondiale nel suo settore – oggi ha annunciato la sigla di un accordo con Refinitiv, un’impresa del London Stock Exchange Group (LSEG), finalizzato allo sviluppo di uno strumento altamente professionale di reporting in relazione all’SFDR.

L’SFDR è un componente chiave del Piano di azione sulla sostenibilità dei servizi finanziari dell’UE, che mira a incoraggiare il flusso di capitali verso aziende e attività che sostengano obiettivi ambientali e sociali dell’UE.

