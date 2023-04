Riassunto: Bynder annuncia un investimento di maggioranza da parte di Thomas H. Lee Partners

La partnership sosterrà l’innovazione continua dei prodotti e la crescita della clientela

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Bynder (“la società”), leader mondiale nel settore della gestione di capitali digitale (DAM, Digital Asset Management), oggi ha annunciato che riceverà un investimento di maggioranza da parte di Thomas H. Lee Partners, L.P. (“THL”), un’importante società di private equity che investe in aziende in crescita. La partnership accelererà la capacità di Bynder di aiutare i brand a risolvere la complessità di contenuti che proliferano, consentendo di offrire esperienze eccezionali di fruizione dei contenuti e realizzare agevolmente una crescita dei ricavi. Nell’ambito dell’operazione THL acquisirà la partecipazione di Insight Partners in Bynder. Si prevede che l’operazione si concluderà nei primi mesi del 2023.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

