RaiPlay, i protagonisti di Sanremo 2023 si raccontano, dal 22 dicembre

Si esibiscono sul palco dell’Ariston, dal 7 all’11 febbraio, ma si raccontano in esclusiva solo su RaiPlay. Le interviste ai protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo sono disponibili sulla piattaforma della Rai da domani 22 dicembre. Grandi nomi della musica italiana si alternano alle voci nuove selezionate per la Kermesse 2023, condotta da Amadeus insieme a Gianni Morandi, con Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Gli artisti in gara svelano ai microfoni di RaiPlay curiosità e aneddoti, pensieri e pronostici. La chiacchierata non si ferma alle canzoni inedite presentate ma si apre anche ai tanti e vari temi cari ai singoli cantanti.

Ventotto i protagonisti del prossimo Festival della canzone italiana: Giorgia (Parole dette male), Articolo 31 (Un bel viaggio), Elodie (Due), Colapesce e Di Martino (Splash), Ariete (Mare di guai), Modà (Lasciami), Mara Sattei (Duemilaminuti), Leo Gassmann (Terzo cuore), i Cugini di Campagna (Lettera 22), Mr Rain (Supereroi), Marco Mengoni (Due vite), Anna Oxa (Sali, Canto dell’anima), Lazza (Cenere), Tananai (Tango), Paola & Chiara (Furore), LDA (Se poi domani), Madame (Il bene nel male), Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), Rosa Chemical (Made in Italy), Coma_Cose (L’addio) , Levante (Vivo), Ultimo (Alba), Shari (Egoista), Gianmaria (Mostro), Colla Zio (Non mi va), Sethu (Cause perse), Will (Stupido), Olly (Polvere).