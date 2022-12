Per Me: la puntata del 3 dicembre

Sabato 3 dicembre, alle 9.25, Samanta Togni accoglie il pubblico di Rai 2 condividendo la passione per il ballo mentre, in cucina, Filippo Magnini e il tecnico di pasticceria Giacomo Vitali preparano per colazione un dolce alle mele in versione low carb.

Le anticipazioni della puntata di Per me

In ogni puntata “Per Me” offre preziosi consigli per la cura della pelle: attenzione al contorno occhi e focus sull’importanza delle labbra. Al termine della rubrica, si esce all’aria aperta seguendo la conduttrice Roberta Morise nella sua passione per il tennis. Filippo Magnini, insieme al personal trainer Lorenzo Borello, illustra un work out dedicato alla tonificazione dei muscoli delle gambe. A seguire la rubrica “Mi faccio bella… Per Me” con esperti che ogni settimana forniscono suggerimenti per sentirsi più belli: Roberto Ciasca, make up artist director, e Pierfrancesco Bove, dottore in medicina estetica. Non può mancare la ricetta light in stile tasty commentata dal nostro esperto di alimentazione Gianluca Mech affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci.