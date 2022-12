Panettone al cioccolato: il dolce natalizio adatto ai più golosi targato Iginio Massari Alta Pasticceria

Come spesso accade, quando si pensa a qualcosa che è radicato nella nostra storia e nelle nostre tradizioni, facciamo fatica a immaginarlo diverso da come l’abbiamo sempre conosciuto. Pensiamo, ad esempio, al panettone. Nel nostro immaginario, il tradizionale dolce milanese a cupola è ricoperto da una croccante glassa di mandorle e ripieno di uvetta e canditi: se per caso l’uvetta non dovesse essere tra i nostri ingredienti preferiti, scarteremmo sicuramente l’idea di acquistarne uno per Natale e magari ripiegheremmo su un buon Pandoro.

Ma è proprio stereotipando le cose che rischiamo di perderci piacevoli sorprese: se evitassimo di acquistare un Panettone per le feste, convinti che non sia il dolce adatto a noi, non potremmo mai conoscere il sapore intenso e coinvolgente del Panettone cioccolato che porta la firma di Iginio Massari.

Il maestro pasticciere di Brescia, che con il panettone tradizionale che porta la sua firma ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, ha infatti creato numerose varianti di questo stesso dolce, in grado di accontentare tutti i palati: tra queste proprio quella al cioccolato.

La lavorazione è quella tradizionale che il Maestro Iginio Massari, Debora Massari e Nicola Massari hanno studiato per il dolce milanese: quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, per accrescerne la morbidezza, e due impasti, per un totale di 62 ore. Gli ingredienti sono, come per tutto ciò che esce dal laboratorio di Brescia, solo di prima qualità.

Morbidi canditi di arancia e pepite di cremoso cioccolato, fondente e al latte per accontentare proprio tutti, arricchiscono l’impasto di questo panettone, ricoperto infine da una gustosa glassa all’amaretto realizzata con mandorle e nocciole in polvere con un tocco di cacao.

Tanto buono e innovativo, quanto tradizionalmente rassicurante: insomma, con questo panettone sarà davvero difficile non incontrare i gusti di tutti. Un regalo unico e prezioso che sicuramente risulterà gradito a chi lo riceverà e che porterà in tavola quello che è il simbolo del Natale, con una ventata d’aria fresca data dalla sua golosità. Del resto, è proprio l’idea di innovazione a caratterizzare la pasticceria di Iginio Massari e questo panettone al cioccolato ne è l’esempio lampante. E non sono solo i consumatori a rimanere affascinati dalla straordinaria capacità della famiglia Massari di rendere il panettone, con la sua lunga tradizione, un dolce in grado di soddisfare così profondamente anche i gusti moderni.

Il Panettone di Iginio Massari Alta Pasticceria è un perfetto bilanciamento di tecnica e creatività, precisione ed estro, passione e dedizione. L’attenzione e la cura che, nonostante la notorietà e gli impegni, la famiglia Massari riesce a dedicare alle sue lavorazioni, regala ad ogni singolo prodotto quel gusto inconfondibile di unicità.