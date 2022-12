Oggi è un altro giorno: ospiti e anticipazioni del 22 dicembre

Domani giovedì 22 dicembre, ad Oggi è un altro giorno, in onda alle 14.05 su Rai1, Serena Bortone ospita il cantante Drupi con la moglie Dorina.

Quindi a seguire, tutte le previsioni astrologiche per l’anno che verrà con Simon and the Star.

Poi, sarà la volta dei bambini del Coro della Schola Cantorum dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma che intoneranno alcune tra le più belle canzoni di Natale.

Nella seconda parte del programma, spazio come sempre all’informazione con tutti gli aggiornamenti sui principali temi dell’attualità e della politica. Ospiti, il giornalista Fabio Martini (La Stampa), la senatrice Maria Domenica Castellone (M5S) e l’on. Federico Mollicone (Fratelli d’Italia).