NielsenIQ pubblica un nuovo rapporto incentrato sull’impatto della sostenibilità nel settore dei prodotti confezionati

Il cambiamento climatico costringerà le aziende a ripensare i modelli di business e a trasformarsi nei prossimi cinque anni

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NielsenIQ ha pubblicato oggi “The Changing Climate of Sustainability”, un nuovo rapporto incentrato sull’impatto del cambiamento climatico sul settore dei beni di consumo confezionati. Nei prossimi cinque anni, si prevede che la governance e i costi costringeranno produttori, marchi e rivenditori a trasformarsi e a impegnarsi in modelli di business reali e sostenibili per mitigare i rischi a breve e a lungo termine.

“La sostenibilità è da tempo all’ordine del giorno delle aziende, come una priorità a combustione lenta in cui alcune imprese hanno preso decisioni proattive per anticipare la situazione, mentre altre hanno adottato un approccio attendista”, afferma Regan Leggett, Foresight Leader di NielsenIQ. “L’esplosione dei costi dell’energia, i fallimenti dei raccolti e le interruzioni della catena di approvvigionamento costringono le aziende a mettere a prova i modelli di business esistenti o a sopportare l’incertezza e l’aumento dei costi”.

Tra le sfide della catena di approvvigionamento, le pressioni inflazionistiche e le caute intenzioni di spesa dei consumatori, il rapporto indica che questi ultimi sono più informati sulla sostenibilità e chiedono azioni e responsabilità da parte delle aziende. Il nuovo rapporto ha affrontato aree chiave, tra cui:

In che modo l’esplosione dei costi sta stravolgendo i modelli di business esistenti a causa dell’impatto del cambiamento climatico. In che modo l’aumento della governance e delle normative sta stimolando lo slancio della sostenibilità. In che modo il sentimento dei consumatori sta cambiando, passando da un “nice to have” a una nuova base fondamentale per il loro processo decisionale. Che ruolo hanno i diversi stakeholder nel portare avanti l’agenda della sostenibilità? Di chi si fidano i consumatori? E in che modo le aziende possono aiutare i consumatori a fare scelte più sostenibili? Qual è il futuro della sostenibilità per rivenditori, marchi, consumatori e governo? Quali sono le azioni che le aziende devono intraprendere ora per raggiungere gli obiettivi futuri e gli impegni presi dai governi?

“I consumatori vogliono essere aiutati a vivere e consumare in modo sostenibile; tuttavia, non tutte le aziende adottano pratiche sostenibili”, ha dichiarato Nicole Corbett, vicepresidente di Thought Leadership, NielsenIQ. “Nell’ultimo decennio, i consumatori hanno invocato una rivoluzione verde che non si è concretizzata, e il greenwashing e l’inazione dei marchi e dei rivenditori hanno lasciato ai consumatori diversi livelli di fiducia nei confronti di questi soggetti.”

Il clima mutevole della sostenibilità ha raggiunto un momento critico e i prossimi cinque anni porteranno cambiamenti radicali, in quanto le aziende si trasformeranno per soddisfare le nuove richieste, le linee guida e le realtà del fare business. Un’azione autentica da parte di aziende proattive e genuine avrà un vantaggio strategico mentre le industrie si affannano per soddisfare i requisiti e imporre sforzi sostenibili.

