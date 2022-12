‘NA PIZZA, con Renato Bosco su Sky e Now dal 9 dicembre

L’Italia è la patria della pizza. Per scoprirne tutti i segreti Renato Bosco, imprenditore, pizza-ricercatore adottato dalla tv, la cui omonima pizzeria di San Martino Buon Albergo (Verona) è in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, ci porta alla scoperta di tutte le varianti regionali e locali del piatto italiano più amato, mangiato e reinventato nel mondo. Lo fa presentando l’inedito format ‘NA PIZZA, prodotto da Food Media Factory, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW dal 9 dicembre in sei puntate, dal lunedì al venerdì.

In ogni episodio Renato Bosco accoglie nella propria cucina un giovane pizzaiolo di talento, che contribuisce alla diffusione della pizza italiana da nord a sud. Con loro seguiamo la preparazione delle loro pizze più rappresentative. Dalla pizza romana alla pala, dal trancio milanese al tegamino di Torino, passando dallo sfincione palermitano: ogni territorio ha la propria pizza preparata secondo una tradizione che si perpetua negli anni.

Renato Bosco ci fa scoprire come è cambiata la cultura della pizza nel tempo nei sei appuntamenti in prima tv assoluta dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Non solo farina, mozzarella e pomodoro, ma anche attenzione alla sostenibilità, alla valorizzazione delle materie prime e alla scelta sempre più ampia degli ingredienti e alle nuove tecniche di preparazione.