Mondiali 2022, le lacrime di Suarez e quelle dei coreani

(Adnkronos) – Il calcio sa essere impietoso. E le immagini del calcio ancora di più. Come quelle che ha restituito la fine delle due partite che hanno deciso il passaggio agli ottavi della Corea del Sud, che ha battuto 2 a 1 a sopresa il Portogallo, e l’uscita di scena dell’Uruguay, che ha vinto 2 a 0 contro il Ghana ma che sconta una peggiore differenza reti. Rimarranno, tra le fotografie più significative dei Mondiali 2022 in Qatar, quelle delle lacrime dei giocatori e dei tifosi coreani, al massimo della felicità per l’impresa fatta, e quelle delle lacrime di Luis Suarez che, a quasi 36 anni, dice addio con il massimo della tristezza al suo ultimo mondiale.