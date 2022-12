Mirabilandia, Club Family Hotel e Color Holiday: crescono le partnership con il territorio

(Adnkronos) – Dalla stagione 2023 i due gruppi alberghieri regaleranno a tutti i loro clienti un ingresso omaggio al parco

Ravenna, 12 dicembre 2022 . Fare rete sul territorio per valorizzare al massimo l’offerta turistica della Romagna. È questa la filosofia con cui Mirabilandia, Club Family Hotel e Color Holiday hanno siglato una partnership strategica: dalla prossima stagione, infatti, gli ospiti delle due catene alberghiere – tra le principali della Romagna con le loro 19 strutture per un totale di oltre 2.000 camere complessive – regaleranno a tutti i loro ospiti un biglietto di ingresso al Parco divertimenti più grande d’Italia per vivere una giornata di grande divertimento!

Una novità importante che si aggiunge agli altri 50 servizi delle due catene destinate alle famiglie, come: ricca formula All Inclusive, buffet con Front Cooking per garantire una qualità culinaria di alto livello, Open Bar in spiaggia ed in hotel, animazione 7 giorni su 7, escursioni, eventi esclusivi, servizio pediatrico gratuito in hotel, tate per i più piccoli ed un mondo di aree gioco per bambini.

“Per il nostro parco si tratta di una collaborazione importante perché ancora una volta rafforza la presenza e la sinergia sul territorio, spiega Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director di Mirabilandia. Club Family Hotel e Color Holiday sono due realtà imprenditoriali di successo, che si rivolgono da sempre a un target family e quindi particolarmente in linea con le nostre proposte. Siamo certi che grazie a questo accordo avremo modo di farci conoscere da nuovi clienti, che sapranno apprezzare la nostra offerta di divertimento adatta a tutti i membri della famiglia”.

“Ogni anno Club Family Hotel cerca di regalare una vacanza da sogno ad ogni famiglia che ci sceglie e per raggiungere questo obiettivo la strada è una sola: offrire una qualità elevata di servizi puntando all’eccellenza in ogni aspetto della nostra proposta di vacanza, dice Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel. La partnership con Mirabilandia è la naturale conseguenza di questo nostro approccio: entrambe le aziende hanno come obiettivo quello di regalare esperienze indimenticabili a coloro che ci scelgono, ben consapevoli che questo risultato si può raggiungere solo con grandi sforzi ed impegno. Dalla prossima estate il compito di Club Family Hotel sarà un po’ più semplice perché potremmo avvalerci di un compagno di viaggio affidabile ed ambizioso come Mirabilandia”.

“Color Holiday da sempre punta all’eccellenza proponendo non semplicemente una vacanza, ma una vera e propria “esperienza” grazie all’ampia varietà di servizi offerti, commenta Gianluca Scialfa, titolare di Color Holiday. Lo stile Color si respira in ogni momento della giornata grazie alla grande professionalità dei collaboratori e alla travolgente animazione che fa vivere all’ospite una vacanza senza pensieri. La partnership con Mirabilandia risulta essere perfettamente in linea con l’offerta turistica di Color Holiday che fa proprio del divertimento il suo primo valore. Ci auguriamo che in futuro siano sempre di più le imprese turistiche che optino di operare in stretta sinergia, a vantaggio tanto delle stesse imprese quanto dell’intero territorio grazie al miglioramento continuo dei servizi turistici”.