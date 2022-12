Mercedes-Benz Classe T: allo studio la configurazione All-Terrain

Stando alle indiscrezioni, la gamma della multispazio Mercedes-Benz Classe T potrebbe essere ampliata alla configurazione All-Terrain. Come l’omonima variante delle station wagon Classe C e Classe E, sarà riconoscibile per l’assetto rialzato e lo stile da SUV della carrozzeria.

Tuttavia, per l’assenza della trazione integrale 4Matic, non è escluso che questa nuova declinazione della multispazio Mercedes-Benz Classe T possa adottare la denominazione Offroad, già utilizzata per la precedente generazione della SUV compatta GLA. Inoltre, affiancherà gli attuali allestimenti Executive, Sport e Premium.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Mercedes-Benz Classe T All-Terrain o Offroad sarà disponibile nelle versioni T180 con il propulsore a benzina 1.3 Turbo da 131 CV e T180d con il motore diesel 1.5d da 116 CV di potenza. Non sarà proposta, invece, nelle altre declinazioni T160 da 102 CV, T160d da 95 CV ed EQT a propulsione elettrica.