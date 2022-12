Mara Sattei al Festival di Sanremo 2023

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono una tra le donne più in vista nel 2022 del panorama musicale italiano.

Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni, anche internazionali, e numerose certificazioni (13 dischi di platino e 1 disco d’oro).

Nome d’arte di Sara Mattei, romana classe 1995. Dopo i primi video pubblicati su YouTube dal 2008 e l’uscita di un primo EP di cover acustiche nel 2014, l’artista capisce che la musica è la colonna portante della sua vita, così si trasferisce a Londra per cercare nuova ispirazione e studiare.

Nel 2017, con suo fratello Davide (in arte thasup), pubblica su YT il brano “Mama oh”. Da qui i due continuano a lavorare insieme, dimostrando una grande affinità che li lega anche a livello artistico-musicale e li porta a sperimentare insieme, mettendo sempre più in evidenza le grandi doti autorali di Mara.

Nel 2019 escono per Sony Music Italy i primi brani ufficiali di Mara Sattei, tre registrazioni, prodotte da thasup, che nascono dalla penna sopraffine della cantautrice come veri e propri flussi di coscienza, delle note su un iPhone: “Nuova Registrazione 326” (disco d’oro), “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”.

A seguito di numerose collaborazioni- con suo fratello da thasup, Lous and the Yakuza, Carl Brave, Bloody Vinyl e non solo, l’artista ha pubblicato a gennaio 2022 il suo primo album, “UNIVERSO”, uscito per Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Dopo il disco di debutto, Mara Sattei è stata tra i protagonisti assoluti dell’estate italiana grazie alla collaborazione nella hit di Fedez “La dolce vita” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), singolo triplo platino a cui ha preso parte insieme a TANANAI. Inoltre, a settembre arriva un suo nuovo feat nel secondo album di thasup, nel brano “l%p”.

In estate è partito l’“UNIVERSO TOUR 2022”, primo tour della cantautrice, che, dopo le prime date, è approdato in autunno nei club per una serie di appuntamenti indoor di successo, portando sul palco un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live.

Mara Sattei sarà in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo.