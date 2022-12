Kyriba lancia Receivables Finance, un nuovo modulo per aiutare CFO e team Finanza a combattere l’inflazione e l’incremento dei tassi d’interesse

La soluzione Receivables Finance è uno strumento sviluppato da Kyriba per accelerare la cessione dei crediti commerciali, migliorando la visibilità sulla liquidità

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Kyriba, leader mondiale nei servizi finanziari cloud e IT, ha annunciato oggi il lancio della soluzione Receivables Finance. Questo servizio garantirà ai team finanziari un maggiore controllo sui programmi di factoring, anticipo fatture e cartolarizzazione. Il servizio multi-funding centralizza i programmi di finanziamento del credito commerciale in un’unica piattaforma, fornendo visibilità in tempo reale su fatture, linee di credito, utilizzo ed altri KPI.

“Sono molte le aziende che falliscono, nonostante abbiano una buona profittabilità, poichè non possiedono gli strumenti adatti per gestire al meglio la propria liquidità. Nel 2023 si prevede una crescita delle insolvenze aziendali del 19% a livello globale e del 36% in Italia 1, a causa del rincaro dei prezzi energetici, dell‘incremento dei tassi d’interesse e degli stipendi. La rapidità con cui le aziende possono convertire i propri crediti commerciali è essenziale per la loro sopravvivenza: maggiore è la velocità della conversione, minore è il capitale necessario al supporto dell’attività,” afferma Andrea Delvo, General Manager di Kyriba Italia.

La soluzione multi-banking in aiuto dei direttori finanziari e tesorieri per gestire end-to-end i programmi di cessione dei crediti commerciali

“Kyriba Receivables Finance permette ai direttori finanziari di liberare i propri crediti commerciali non pagati, convertirli velocemente in disponibilità di cassa e ottimizzare i processi decisionali,” afferma Edi Poloniato, Head of Working Capital di Kyriba. “Questa soluzione aumenta il controllo dei dipartimenti finanziari sul rischio finanziario, automatizza il processo end-to-end e riduce i costi e rischi operativi, offrendo al tempo stesso una piattaforma multi-funding.” aggiunge.

La soluzione recupera fatture e note di credito in maniera automatica da uno o molteplici software gestionali, identifica i documenti idonei in base ai criteri di eleggibilità di ogni factor/banca e li invia ai corrispettivi istituti finanziari aggiornando costantemente i sistemi gestionali con la variazione dei diversi status.

Caratteristiche principali di Kyriba Receivables Finance:

Implementazione rapida ed efficiente: grazie all’uso dell’API, Kyriba Receivables Finance si connette con l’ERP del cedente per caricare documenti (ad esempio fatture e note di credito) e aggiornarne il loro stato e la contabilità in tempo reale.

grazie all’uso dell’API, Kyriba Receivables Finance si connette con l’ERP del cedente per caricare documenti (ad esempio fatture e note di credito) e aggiornarne il loro stato e la contabilità in tempo reale. Elaborazione avanzata della cessione: Kyriba Receivables Finance consente di effettuare controlli su eleggibilità e limiti prima di elaborare i documenti o la cessione dei crediti commerciali ai factor/banche. Il collegamento diretto con gli stessi permette di recuperare lo stato delle richieste di cessione del credito in tempo reale in una sola piattaforma.

Kyriba Receivables Finance consente di effettuare controlli su eleggibilità e limiti prima di elaborare i documenti o la cessione dei crediti commerciali ai factor/banche. Il collegamento diretto con gli stessi permette di recuperare lo stato delle richieste di cessione del credito in tempo reale in una sola piattaforma. Pagamenti e riconciliazione: dopo aver completato la riconciliazione degli incassi cliente, Kyriba Receivables Finance crea automaticamente il pagamento per il rimborso al factor/banca delle fatture finanziate e pagate entro la data di scadenza.

dopo aver completato la riconciliazione degli incassi cliente, Kyriba Receivables Finance crea automaticamente il pagamento per il rimborso al factor/banca delle fatture finanziate e pagate entro la data di scadenza. Dashboard, report e KPI: Kyriba Receivables Finance include diversi widget che rendono visibili lo stato delle cessioni, i rimborsi delle fatture anticipate, le linee di credito disponibili ed altri KPI.

Kyriba Receivables Finance include diversi widget che rendono visibili lo stato delle cessioni, i rimborsi delle fatture anticipate, le linee di credito disponibili ed altri KPI. Integrazione semplificata: Kyriba Receivables Finance è parte integrante della piattaforma Kyriba per la gestione della liquidità. Fornisce una visione in tempo reale sia dei programmi di cessione del credito ma anche dei programmi di sconto fatture passive nel caso fossero presenti come Dynamic Discounting, Confirming o Reverse Factoring. Questo garantisce una migliore soluzione di business intelligence sui diversi programmi, consentendo un’analisi rapida, facile e approfondita a livello globale.

Questo modulo è disponibile per grandi società, piccole e medie imprese, ma anche istituti finanziari con un’opzione white-label.

Informazioni su Kyriba:

Kyriba aiuta i direttori finanziari e i loro team a trasformare la gestione della liquidità in uno strumento dinamico di crescita e creazione di valore, offrendo al tempo stesso protezione dai rischi finanziari.

Con 2500 clienti a livello mondiale, di cui il 20% fanno parte della lista Fortune 500, e 25 milioni di pagamenti elaborati ogni giorno, la piattaforma di Kyriba connette applicazioni di tesoreria, gestione del rischio, dei pagamenti e del capitale circolante con le fonti esterne come banche, software ERP, piattaforme di trading e fornitori di dati di mercato. Basata su una piattaforma SaaS sicura e modulare che sfrutta l’intelligenza artificiale, Kyriba permette a migliaia di attività nel mondo di massimizzare le proprie opportunità di crescita, proteggersi da perdite, frodi e rischi finanziari e abbattere i costi grazie a un’automazione avanzata.

La sede principale di Kyriba è a San Diego, ma sono attivi uffici in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.kyriba.com.

1Fonte: Indagine di Allianz Trade sulle insolvenze a livello globale, Maggio 2022: https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/global-insolvency-report-2022.html

