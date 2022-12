Inflazione: ecco i consigli per spendere meno al supermercato

L’inflazione è uno dei principali problemi che sta colpendo attualmente il nostro Paese, insieme al caro bollette e alla crisi delle materie prime.

La diminuzione del potere d’acquisto da parte del denaro presente nel nostro portafoglio ci mette così nella condizione di spendere sempre di più del previsto, specialmente quando facciamo la spesa.

Non dobbiamo infatti dimenticare che anche il settore produttivo e della vendita subisce i problemi che affliggono tutte le altre imprese e le famiglie, per cui anche i costi e i prezzi sono di conseguenza aumentati.

Risparmiare è diventata quindi una parola d’obbligo, specialmente nel carrello della spesa, e nelle prossime righe vedremo insieme alcuni metodi per riuscire a spendere leggermente meno al supermercato senza rinunciare però alla qualità che vogliamo portare in tavola.

Muoversi consultando le offerte

Il primo passo per risparmiare è quello di controllare in anticipo le offerte dei vari supermercati, ancora prima di scegliere il punto vendita o la catena presso la quale ci vogliamo recare per la spesa.

Ti suggeriamo di consultarli periodicamente e di visionare anche i cataloghi online, dove vengono proposte anche offerte di tipo settimanale che potresti sfruttare a tuo favore.

Per fare un esempio, ti suggeriamo di controllare il sito web di aldi.it. Risparmia sfogliando i volantini online di uno dei principali supermercati in Italia e scopri subito quali sono i prodotti in offerta in questa settimana, in modo da alleggerire il tuo scontrino riempiendo di più il carrello.

Rimanere focalizzati

Altro elemento fondamentale quando si va al supermercato è la concentrazione. Ti suggeriamo di fare sempre la spesa con una lista di ciò che ti occorre a portata di mano, in modo da essere concentrato e non cadere in tentazione dei moltissimi prodotti in offerta, che magari non ti servono in questo momento.

I grandi supermercati sono molto abili nel presentare offerte ogni pochi passi alla clientela, in modo che i carrelli siano sempre più pieni al momento del pagamento in cassa.

Frutta e verdura: attenzione ai prezzi

Uno degli elementi che ha visto incredibili rialzi è la frutta e la verdura. Consigliamo di valutare attentamente i prezzi e di non scegliere sempre i prodotti già confezionati e prelavati, in quanto potrebbero farti spendere di più.

Ragiona attentamente su ogni prodotto e cerca di capire quale sia il più conveniente, sempre sulla proporzione €/kg.

Prediligi anche i prodotti di stagione, che in media potrebbero sempre costare un po’ di meno.

Attenzione ai bambini e al tuo stomaco

Ultimo consiglio che ci sentiamo di darti è quello relativo alle tentazioni. In primo luogo cerca di fare la spesa senza bambini piccoli al tuo seguito, in modo da non farti tentare da loro eventuali richieste che potrebbero portarti a sforare il tuo budget.

Inoltre ti suggeriamo di fare la spesa a stomaco pieno, in modo che non possa essere tentato da eventuali prelibatezze che vengono presentate in modo davvero unico solamente perché vieni colpito da un leggero attacco di fame.