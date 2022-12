Il Provinciale: la puntata del 3 dicembre

Un viaggio nella Valle Po, una delle valli cuneesi che prende il nome dal fiume che l’attraversa, il più grande e importante d’Italia, le cui acque sono lo spunto per ragionare sui cambiamenti climatici, quello che “Il provinciale” compie sabato 3 dicembre alle 11.25 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata de Il Provinciale

Il cammino parte dal Monviso, detto anche Il Re di Pietra o Viso, come lo chiamavano gli occitani prima e i piemontesi poi. La radice latina Mons Visus vuol dire monte visibile e di fatto non esiste valle dalla quale non si scorga il suo profilo. Dai laghi del Monviso, passando dalle sorgenti del Po, si attraversano una serie di antiche borgate, come quelle di Ostana, diventato esempio di ripopolamento delle aree interne. Qui alcuni ragazzi stanno realizzando i loro progetti di vita: aprire una panetteria, una bottega d’arte, un orto biologico o un laboratorio di ricerca. A Ostana si investe in cultura e non è un caso che i Marlene Kuntz, una delle maggiori rock band italiane, abbiano deciso di registrare proprio in quei paesi il loro nuovo disco, interamente dedicato ai cambiamenti climatici