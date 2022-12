I 5 gadget tecnologici indispensabili nel 2023

(Adnkronos) –

Roma, 21 dicembre 2022 –La tecnologia fa ormai parte della quotidianità, aiutando a semplificare numerose attività. In particolare, i gadget hi-tech sono tra i prodotti più apprezzati e desiderati, con un’ampia scelta di dispositivi tecnologici adatti a ogni esigenza e tantissime soluzioni innovative proposte ogni anno dalle aziende del settore.

Dagli accessori tecnologici per lo smartphone, ai prodotti tech per la sicurezza, sul mercato è possibile trovare apparecchi per ogni necessità e preferenza: ne abbiamo selezionati 5 particolarmente interessanti, a cui poter guardare per portare innovazione nella vita di tutti i giorni nel 2023.

1.Caricabatterie a luce solare con cellette fotovoltaiche

L’utilizzo continuo di smartphone, tablet e smartwatch comporta un consumo di energia considerevole, con il rischio di ritrovarsi con il proprio dispositivo scarico quando non è possibile ricaricarlo a una presa di corrente. In questi casi basta acquistare un caricabatterie a luce

solare, un apparecchio portatile che permette di caricare i device elettronici senza una fonte di energia elettrica.

Si tratta di un dispositivo portatile dotato di cellette fotovoltaiche, in grado di produrre elettricità dalla luce del Sole e fornire una potenza massima di circa 10 watt. In questo modo è possibile ricaricare lo smartphone anche all’aperto, ad esempio al mare o durante un’escursione, basta lasciare esposto il modulo alla luce solare e collegare il device da ricaricare tramite un cavetto USB.

2.Traduttore portatile istantaneo

Un gadget hi-tech molto interessante per chi ama viaggiare è il traduttore istantaneo portatile, un dispositivo compatto da portare con sé per la traduzione immediata della voce di un interlocutore.

I modelli migliori sono i traduttori bidirezionali, in quanto possono tradurre sia la lingua parlata da un’altra persona sia la propria, con la possibilità di gestire una conservazione con chiunque a prescindere dalla differenza linguistica.

La maggior parte dei dispositivi supporta decine di lingue, tuttavia è importante verificare che siano presenti quelle di proprio interesse in base ai paesi che si desidera visitare. Alcuni traduttori sono dotati di schermi LCD per visualizzare il testo tradotto delle conversazioni, altri invece hanno una voce artificiale che traduce istantaneamente il parlato dell’interlocutore per ascoltare la conversazione tradotta.

3.Lucchetto smart con lettore di impronte

Il lucchetto smart è un accessorio tecnologico molto gettonato, un dispositivo pratico e comodo da usare per garantire la massima sicurezza dei propri oggetti personali.

Il lucchetto intelligente permette di chiudere una valigia, un armadietto o bloccare in sicurezza una bici, dopodiché si può sbloccare usando l’apposito lettore di impronte digitali per evitare qualsiasi tipo di manomissione.

Con le impronte digitali, inoltre, non bisogna ricordarsi la password o portarsi dietro la chiave, con il rischio di dimenticare il codice di sblocco o perdere la chiave e dover rompere il lucchetto. È un gadget hi-tech economico e utile in diverse circostanze, con ricarica rapida tramite cavetto USB-C e possibilità di controllarlo a distanza tramite app per smartphone.

4.E-cig smart USB

Un accessorio tecnologico innovativo è anche la e-cig smart USB, un apparecchio che si ricarica facilmente tramite cavetto USB Type-C.

Tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è, per esempio, pulze, un dispositivo scalda tabacco discreto e tascabile, dotato di luci a LED che indicano quando il device è pronto, e un design moderno ed elegante adatto a qualsiasi occasione, formale o informale.La e-cig smart di Pulze è predisposta per l’utilizzo degli stick di tabacco iD, progettati appositamente per un’applicazione rapida e semplice all’interno del dispositivo.

I migliori device in genere si contraddistinguono anche per un comodo design ergonomico per garantire un’elevata maneggevolezza, diversi colori tra cui scegliere e tanti accessori compatibili, come i tappi di protezione e un set completo di prodotti per la pulizia rapida o accurata a seconda delle circostanze.

5.Smart wallet con protezione RFID

Un altro gadget tecnologico innovativo è il portafoglio smart, un accessorio alla moda che garantisce una maggiore protezione dei propri strumenti di pagamento.

Lo smart wallet, infatti, dispone di un sistema di protezione RFID, per evitare il rischio di clonazioni e furti di dati sensibili delle carte di credito, di debito e prepagate. Questo possiede un rivestimento che funziona da scudo RFID, preservando le carte da attacchi hacker di prossimità.

Alcuni modelli dispongono anche di tasche porta SIM o MicroSD, utili per custodire in sicurezza questi piccoli supporti senza mischiarli con altri oggetti. In commercio si possono trovare smart wallet con protezione RFID per tutte le esigenze, compresi modelli di lusso realizzati dalle griffe di alta moda, per un accessorio non solo tecnologicamente avanzato ma anche esclusivo e di design.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.pulze.com/it-IT