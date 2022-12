Generazione Z, Monica Setta chiude con Serena Autieri

Puntatona finale stanotte a mezzanotte su Rai2 per Generazione Zeta, programma scritto e condotto da Monica Setta. Puntata numero 12 della seconda edizione (10 puntate erano andate in onda dal 26 marzo) che fa l’en plein di ospiti. Serena Autieri che si racconta a tutto tondo presentando il film di Natale con Raoul Bova, Carmen Russo che balla in diretta il Tuca Tuca, poi Piero Mazzocchetti in live con la canzone di Natale.

E ancora il cast di Cats musical in scena al Sistina.

Poi talk sul natale con Stefano Dominella, Vincenzo Rienzi del Codacons, Dario Salvatori e la scrittrice Anna Russo. Interviste a Simona Rossella Giuppi e Fiamma Izzo e al conte Andrea Spalletti Trivelli che apre per Rai 2 le porte della sua lussuosa residenza romana diventata punto di riferimento dell’hotellerie a 5 stelle.

La storia della settimana di Generazione zeta è dedicata a Francesca Poma, miss Piemonte già farfalla di ginnastica ritmica, che racconta gli abusi e le violenze dello sport, già denunciate da Nina Corradini. Nel gran finale panettone decorato con il brand di Genz e pioggia di stelle colorate per brindare al 2023.