Generazione Z chiude con una media di quasi il 5 per cento e 160mila spettatori in media

Generazione Zeta chiude con una media di quasi il 5 per cento e 160mila spettatori in media. E’un programma scritto e diretto da Monica Setta che è anche conduttrice di Uno mattina in famiglia su Rai e della trasmissione politica Il Confronto, settimanale in onda su Rai Italia in tutto il mondo e il sabato mattina su Rai 2.

Nelle 12 puntate in onda da ottobre ad oggi Generazione zeta ha avuto una media poco sotto il 5 per cento con 160mila spettatori. Nella terza serata di Rai 2 il martedì dunque un buon risultato per Monica che torna il 14 febbraio con la stessa formula firmata da lei e partita il 26 marzo scorso (in tutto le emissioni del 2022 di Generazione zeta sono state 22).