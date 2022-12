Festival di Sanremo 2023: i cantanti in gara

Saranno 22 i cantanti in gara a Sanremo 2023: lo ha annunciato Amadeus nel corso del Tg1. Sei i giovani in gara su 12 finalisti in gara.

I nomi delle canzoni in gara saranno rese note durante la finale di Sanremo Giovani. Intanto ecco i nomi dei concorrenti

Giorgia Articolo 31 Elodie Colapesce Dimartino Ariete Modà Mara Sattei Leo Gassmann I cugini di campagna Mr.Rain Marco Mengoni Anna Oxa Madame Gianluca Grignani Rosa Chemical Coma Cose Levante Ultimo Tananai Paola e Chiara Lda Lazza

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all’11 febbraio.