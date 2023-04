Dodici (Piacentina Srl): “Fino a 35.000 pezzi all’ora confezionati con materiali ecosostenibili, tutti i numeri della nuova linea”

(Adnkronos) – L’impianto, che riduce del 20% i tempi necessari per il cambio di formato, è un passo importante nella svolta green dall’azienda

Piacenza, 20 dicembre 2022.Tratta migliaia di pezzi all’ora con formati e configurazioni diverse, riducendo al minimo il dispendio energetico, e consente di utilizzare materiali ecocompatibili, dalla carta alla plastica riciclata. Lavora ormai a pieno regime il nuovo impianto di confezionamento di Piacentina Srl, azienda di San Polo di Podenzano, in provincia di Piacenza, leader nel settore della logistica integrata, che ha investito nell’innovativa linea di produzione guardando al futuro. A dare la misura dei benefici portati sono i numeri fatti registrare dall’impianto: fino a un massimo di 35.000 pezzi all’ora quando lavora in condizioni ottimali.

“A contribuire all’aumento della produzione, oltre alla maggiore quantità di vasi e barattoli che la linea può trattare, è anche la possibilità di ridurre i tempi necessari per il cambio formato” spiega la presidente Cristina Dodici, sottolineando come sul nuovo impianto sia possibile passare da una tipologia di confezione all’altra impiegando il 20% di tempo in meno rispetto a quanto accade sulle altre linee, che continuano a funzionare all’interno dello stabilimento. Il che rappresenta un vantaggio non di poco conto, dal momento che l’azienda lavora con decine di formati diversi a seconda della tipologia di prodotto e del singolo cliente.

L’entrata a regime del nuovo impianto – interamente gestito tramite Industria 4.0 e progettato dai tecnici della società piacentina, che hanno selezionato i singoli macchinari che lo compongono per rispondere alle esigenze specifiche dell’azienda – segna anche un deciso passo in avanti sul fronte della tutela dell’ambiente. “Questa linea è in grado di confezionare formati senza film, quindi permette di risparmiare plastica, e di utilizzare imballi ecosostenibili, come carta e cartoni riciclati” aggiunge Dodici, che porta l’attenzione anche sui consumi energetici ridotti dell’impianto. Tutto nell’ambito di un impegno che l’azienda ha concretizzato approvando il proprio bilancio di sostenibilità e investendo su un secondo impianto fotovoltaico, che una volta a regime le consentirà di operare in autoconsumo per buona parte dell’anno.

Contatti: www.piacentinasrl.com