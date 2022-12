Nel corso di Trends & Celebrities, in radiovisione su RTL 102.5 News, interviene Dodi Battaglia. “La bella notizia che voglio darvi in anteprima è che i Pooh torneranno a parlare insieme. È una notizia di poche ore fa, da oggi in poi qualunque cosa la faremo insieme”, dice nel corso dell’intervista con Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang.