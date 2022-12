Deenova corona un anno di vertiginosa crescita con un’altra vittoria, aggiudicandosi la gara pubblica dell’AUSL di Piacenza

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Dopo il convincente ingresso nei mercati di Germania e Regno Unito e 3 anni di vendite record in Francia, Deenova consolida il ruolo di leader in Italia aggiudicandosi la gara pubblica dell’AUSL di Piacenza. Una vittoria che conferma un tasso fidelizzazione clienti del 100% dal 2007 ad oggi e l’indiscussa leadership tecnologica nel campo dell’automazione per la farmacia ospedaliera finalizzata al miglioramento dei processi, della sicurezza del paziente e della gestione del tempo del personale nelle strutture sanitarie.

La gara pubblica denominata “procedura ristretta telematica per l’affidamento dei servizi di supporto alla logistica e dei dispositivi medici occorrenti” comprende le soluzioni più importanti e rappresentative di Deenova come il software Orbit, D1 All-In-1 Stations, D1 All-In-1 Trolley ma anche gli armadi All-In-1 per la gestione dei farmaci non in dose unitaria (All-In-1 Meds, All-In-1 Fridge e All-In-1 Narcotics) e le tecnologie RFID della serie D8 per i dispositivi medici.

“La gara dell’AUSL di Piacenza – afferma Giorgio Pavesi, CEO di Deenova – vale per 6 anni e conferma la completa soddisfazione dei clienti per le nostre soluzioni di automazione. Garantiamo il massimo livello di sicurezza ed efficienza per la tracciabilità di farmaci e dispositivi medici attraverso un continuo sviluppo tecnologico: negli ospedali di Piacenza implementeremo nuove soluzioni in aggiunta a quelle già in uso, come la metodologia Kanban per il riordino automatico dei dispositivi a basso costo e il Real Time Location System per la tracciabilità del percorso del paziente nel blocco operatorio”.

L’AUSL di Piacenza conta 750 posti letto circa distribuiti tra i 4 ospedali di Bobbio, Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Piacenza, con 91 unità operative tra cui i Centri di Salute Mentale e la Farmacia Ospedaliera. Durante il X Congresso SIFACT “Esiti clinici: un impegno ed una responsabilità condivisi” l’AUSL di Piacenza ha vinto il premio per il miglior abstract con il poster “Il Management del lotto in monodose allestito dal Servizio di Farmacia Ospedaliera per le esigenze dei Centri di Salute Mentale”. Il progetto ha visto l’implementazione delle soluzioni Deenova a prova di errori, per garantire la completa tracciabilità delle terapie monodose e favorire così l’aderenza terapeutica e la gestione del rischio clinico. Questo modello di gestione dei farmaci può essere esteso al Magazzino Unico di Area Vasta per una tracciabilità totale della catena di approvvigionamento.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova alleviano la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari, incrementano la sicurezza dei pazienti riducendo gli errori di terapia, consentono il controllo sui beni sanitari sensibili limitando sprechi e costi e contribuiscono a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

