Covid, Farnetani: “Consiglio a tutti i genitori vaccino bimbi under 5”

(Adnkronos) – “Consiglio a tutti i genitori di vaccinare i figli piccoli contro il Covid”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani che commenta positivamente l’arrivo della circolare del ministero della Salute in cui sono contenute le indicazioni per l’utilizzo in Italia del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per la fascia d’età 6 mesi-4 anni. “Sono d’accordo sul fatto che venga raccomandato in primo luogo ai bambini fragili perché sono quelli a maggior rischio di forme gravi di questa malattia, cioè di complicanze” dall’infezione da Sars-CoV-2. “Pertanto andranno protetti con il vaccino”, spiega il professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta.

“E’ una situazione analoga a quella che si attua per la vaccinazione antinfluenzale. Anche se – puntualizza – ancora non si può considerare il Covid allo stesso livello dell’influenza perché si tratta di una malattia ancora non stabilizzata. Proprio per questo ritengo sia utile vaccinare anche i bambini non fragili. Non dimentichiamo quello che abbiamo visto dal 2020 a oggi, e cioè che anche i più piccoli possono andare incontro a complicanze” da Covid “anche se in forma minore”.