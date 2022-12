Claudia Pandolfi: “Ho appuntamento con Gassman, tornerò in TV con “Un professore”

The Bad Guy è la nuova serie Amazon Original che vede Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio protagonisti di una storia di mafia, i cui primi tre episodi sono disponibile in streaming su Prime Video dall’8 dicembre, mentre i seguenti tre saranno disponibili dal 15 dicembre.

THE BAD GUY, LA NUOVA SERIE

Ospite durante “W l’Italia” in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile, Claudia Pandolfi racconta in radiovisione su RTL 102: “Stiamo ricevendo tanti pareri positivi, la cosa mi lusinga e mi inorgoglisce perché dietro questa serie c’è un lavoro eccezionale, dalla scrittura alla regia”.

La serie è stata diretta da Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana e ideata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. “È una zampata importante, gli spettatori notano anche la scrittura perché è una serie che arriva alla gente”, dichiara l’attrice.

Al fianco di Claudia Pandolfi un ottimo Luigi Lo Cascio interpreta il protagonista della storia: “È una serie che vede protagonista Luigi Lo Cascio, io interpreto sua moglie e sono un avvocato competente e figlia di un magistrato vittima di mafia. Questa è la situazione di partenza ma presto il personaggio di Luigi, che ha fatto della lotta alla mafia una missione, viene coinvolto e condannato come mafioso. Tutto questo scatenerà una serie di eventi rocamboleschi. Luigi Lo Cascio è stato per me un partner eccellente, che muta durante il corso della serie, nelle fattezze e nell’animo”, racconta Pandolfi a RTL 102.5.

Una serie ambientata in un impreciso spazio temporale in cui nella sceneggiatura appare anche il Ponte sullo stretto. “Questa cosa del Ponte sullo stretto è una genialata, è una seria contemporanea ma è come se tutto succedesse in un limbo in cui le cose accadono in maniera grottesca”, spiega Claudia Pandolfi.

La sigla è affidata al duo Colapesce Dimartino che compaiono anche nella serie nel parco acquatico “Wowterworld”, un luogo decadente e mostruoso ma che rappresenterà uno scenario importante.